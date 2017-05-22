Режиссера Джеймся Кэмерона обвиняют в плагиате истории "Титаника"

Кадр из фильма "Титаник"

Житель США Стивен Каммингс обвинил оскаровского лауреата Джеймся Кэмерона в плагиате. Он утверждает, что известный режиссер подслушал его историю и превратил ее в фильм, пишет Daily Mail.

По мнению Каммингса, в 1988 году Кэмерон услышал, как он рассказывал друзьям о своих родственниках, которые были на "Титанике", и событиях, произошедших на тонущем судне. Каммингс утверждает, что режиссер списал главного героя фильма Джека Доусона с персонажей его рассказа. В фильме Доусона сыграл Леонардо ДиКаприо.

Теперь американец требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов. Представители самого режиссера пока никак не прокомментировали ситуацию.