"Другой театр" покажет спектакль-анекдот про Блока и Белого

Фото: dteatr.ru

11 апреля "Другой театр" представит "Пленных духов" режиссера Владимира Агеева. Спектакль расскажет о классиках русской поэзии - Александре Блоке и Андрее Белом.

"Пленные духи" поставлены по пьесе братьев Пресняковых, написанной в жанре анекдота. За этот спектакль Агеев был удостоен "Золотой Маски" в номинации "Приз зрительских симпатий".

В спектакле происходят события, которых, по всей вероятности, на самом деле в жизни Блока и Белого не было. Фантазия Пресняковых соединяет в любовный треугольник поэтов и будущую жену Блока Любовь Менделееву. В истории появляется также сам Дмитрий Менделеев.

Спектакль покажут на сцене Центра-музея Высоцкого.

Кроме того, 12 апреля "Другой театр" покажет спектакль "Шоколад на крутом кипятке" - первую в Москве попытку перенести на сцену одноименный роман мексиканской писательницы Лауры Эскивель. "Шоколад…" сочетает в себе реальность и вымысел, эротику и мистику, любовь и рецепты блюд мексиканской кухни.

Спектакль покажут на сцене ДК имени Зуева.

Отметим, что в этом сезоне "Другой театр" отмечает свое десятилетие. Проект создавался как продолжение деятельности "Квартета И".