СМИ: Трамп издаст указ о начале добычи нефти на побережьях США

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп поручит МВД страны изучить возможность бурения на шельфе и разработать правила для таких работ, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ради добычи ресурсов американский лидер также может поручить пересмотр списка национальных памятников. Он был расширен предыдущим президентов Штатов Бараком Обамой. В результате около двух десятков мест оказались закрыты для буровых работ и рыболовства.

По данным источников издания, эти распоряжения будут в числе 32 указов, планируемых к изданию до пятницы, 28 апреля.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.