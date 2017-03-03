Бывший советник Трампа подтвердил встречу с российским послом в США

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж подтвердил, что встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом он заявил в комментарии телеканалу MSNBC.

"Не собираюсь отрицать, что общался с ним. Но скажу, что никогда не встречался с ним за пределами Кливленда",– сказал он. По словам Пейджа, встреча произошла на национальном съезде Республиканской партии в июле 2016 года. В комментарии Пейдж также заявил, что не выступал посредником между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Ранее о встрече Картера Пейджа и Сергея Кисляка сообщило USA Today. The New York Times писала, что в декабре 2016 года с Кисляком встречались бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник, зять Трампа Джаред Кушнер.