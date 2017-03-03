Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 11:40

Политика

Бывший советник Трампа подтвердил встречу с российским послом в США

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж подтвердил, что встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом он заявил в комментарии телеканалу MSNBC.

"Не собираюсь отрицать, что общался с ним. Но скажу, что никогда не встречался с ним за пределами Кливленда",– сказал он. По словам Пейджа, встреча произошла на национальном съезде Республиканской партии в июле 2016 года. В комментарии Пейдж также заявил, что не выступал посредником между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Ранее о встрече Картера Пейджа и Сергея Кисляка сообщило USA Today. The New York Times писала, что в декабре 2016 года с Кисляком встречались бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник, зять Трампа Джаред Кушнер.

Дональд Трамп жизнь в мире Сергей Кисляк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика