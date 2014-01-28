Платежи ФТС через терминалы стали доступны в аэропорту Домодедово

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном аэропорту Домодедово появились терминалы для приема таможенных платежей, информирует пресс-служба воздушной гавани.

"Оплатить пошлину или штраф, начисляемые таможенными органами, теперь можно посредством специализированного терминала, который установлен в грузовом комплексе аэропорта Домодедово. Современной технологией оплаты таможенных платежей в Домодедово можно воспользоваться при получении несопровождаемого багажа или товара, доставляемого авиаперевозчиком", - говорится в сообщении.

Платежи принимаются как наличными, так и с помощью банковских карт. При использовании терминала зачисление денег происходит сразу же и не требует ожиданий.

Добавим, наряду с новой услугой действует и прежняя форма внесения таможенных платежей. Так, можно произвести оплату пошлин, штрафов или погасить проценты по задолженности через любой банк.

Для этого необходимо заполнить документы и дождаться подтверждения поступления денег на указанный счет.