Пассажир скончался при посадке на рейс в аэропорту Домодедово

Фото: m24.ru/Роман Васильев

При посадке на рейс Москва – Симферополь авиакомпании "ВИМ-Авиа" в столичном аэропорту Домодедово скончался пассажир.

56-летний мужчина почувствовал себя плохо при подготовке воздушного судна к взлету. Пассажир следовал в Симферополь после прохождения лечения в госпитале.

"Командиру самолета доложили о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров. Экипаж воздушного судна вызвал реанимацию. На место стоянки самолета оперативно прибыл реанимобиль с бригадой специалистов медслужбы аэропорта и необходимым оборудованием. Одновременно с этим была вызвана бригада "скорой помощи". Медики приступили к реанимационным мероприятиям. В 10:02 была констатирована смерть пассажира", – цитирует Агентство "Москва" источник в авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Уточняется, что на борту самолета находились 143 пассажира. В 11:43 воздушное судно вылетело по маршруту следования.

Авиакомпания "Вим-Авиа" приносит свои соболезнования семье и друзьям погибшего.