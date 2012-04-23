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Мэр Москвы

23 апреля 2012, 10:15

Обзор московских газет: 23 апреля

Домодедово инвестиции вылетные магистрали свежая пресса Сергей Собянин

«Мегафон» станет вторым оператором после «Скартел», который начнет оказывать услуги 4G. С сегодняшнего дня через специальный модем воспользоваться ими смогут абоненты «Мегафона» в Новосибирске, а с 14 мая – в Москве. До конца этого года оператор рассчитывает запустить 4G еще в нескольких городах России и подключить около 100 тыс. абонентов. «Коммерсант»

Финский ритейлер Kesko приведет в Росиию сразу две продуктовые сети: помимо гипермаркетов K-citymarket компания с 2013 года собирается открывать в Москве и Санкт-Петербурге супермаркеты под маркой K-supermarket площадью до 1,5 тыс.кв.м. «Коммерсант»

Следственный комитет закрыл уголовное дело по факту теракта в «Домодедово», но начал новые разбирательства. Новое дело возбуждено по признакам мошенничества и фальсификации доказательств (ч.4 ст.159 и ч.1 ст. 303 УК) в отношении сотрудников ЗАО «Коммерческое агентство аэропорта «Домодедово» (КААД) и других лиц. Они, зная о начале банкротства «Красэйр» (входил в AirUnion) и поручительстве аэропорта «Внуково», «изготовили фиктивные счета-фактуры на поставку авиатоплива» на сумму свыше 224 млн руб. и обратились в суд о взыскании этой суммы с поручителя, сообщил комитет: потом эти деньги, перечисленные на счет КААД, «были похищены». «Ведомости»

Жителям Москвы будет проще пожаловаться на недобросовестные компании, которые редко вывозят мусор, плохо проводят ремонт и требуют за свою работу необоснованно большие деньги. Как рассказал пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов, в ближайшее время начнет работу окружная комиссия по проблемам управления многоквартирными домами. Также префектура разработает отдельные требования к управляющим компаниям. «Известия»

Столичный парламент ищет новые способы привлечения иностранных инвесторов. Экспертный совет при комиссии Мосгордумы по законодательству предложил депутатам улучшить инвестиционную привлекательность Москвы при помощи так называемых «шерпов» - квалифицированных специалистов, имеющих практический опыт в области инвестирования. По словам депутата Мосгордумы Ивана Новицкого, парламент в ближайшее время ознакомится с этим предложением и скорее всего воспользуется им. «Известия»

Столичные власти рассмотрят возможность организации велосипедных экскурсий в День музеев – 18 мая. Об этом «Известиям» сообщил советник руководителя департамента культурного наследия Николай Переслегин. Кроме того, в мае будет запущен пилотный проект по организации регулярных бесплатных велоэкскурсий по центру столицы. «Известия»

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского за замусоренность на особо охраняемых природных территориях. Градоначальник заявил, что лично был в одной зеленой зоне, которая «превращена в помойку», и порекомендовал Кульбачевскому «переосмыслить свою работу». «Известия»

Компания «Электронная Москва», основным акционером которой является департамент имущества города Москвы (ДИГМ), приобрела 60% ОАО «Концерн Радио-Центр». Как известно, концерну принадлежит радио «Говорит Москва». Таким образом, радиостанция теперь почти полностью будет контролироваться столичным правительством. «Маркер»

В 2012 году в Москве начнет действовать интегрированный проект организации дорожного движения, в котором будут учтены все работы в городе, затрудняющие движение автомобилей. Благодаря этому реконструкция «вылетных» магистралей и начало активного строительства в городе практически не повлияют на транспортную ситуацию, утверждают столичные власти. Транспортники полагают, что данные прогнозы могут быть излишне оптимистичны. Активное дорожное строительство увеличивает трафик на улицах, которые раннее служили для столичных водителей объездными путями. «Московские новости»

Сегодня, в преддверии 67-1годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по всей стране стартует акция «Георгиевская ленточка-2012». До 9 Мая каждый желающий сможет получить символ великой отваги и мужества. За 6 лет существования этой традиции было роздано более 50 миллионов ленточек. «Вечерняя Москва»

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