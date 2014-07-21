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Авиа и аэропорты

21 июля 2014, 14:48

Задержанный рейс компании Nordwind вылетит из "Домодедово" в 15.00

Домодедово аэропорты авиакомпании задержки рейсов авиа и аэропорты

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры задержанного рейса авиакомпании Nordwind, вылет которого в Доминикану был задержан на сутки, вылетят из Домодедово в 15.00 21 июля. Об этом M24.ru рассказала официальный представитель аэропорта Дарья Коршунова.

"Пассажиры уже прошли все необходимые процедуры", - добавила она.

По словам Коршуновой, причиной задержки рейса стали технические неполадки самолета.

"В ближайшее время будет произведена замена воздушного судна. Задержка случилась из-за неисправности самолета", - сообщил представитель авиакомпании Nordwind в эфире радиостанции "Москва FM".

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Напомним, самолет должен был вылететь в Пунта-Кану 20 июля в 5.00.

После прохождения регистрации, таможенного и паспортного контроля людям объявили о задержке вылета по техническим причинам на неопределенное время. Всех желающих отвезли в гостиницу на юге Москвы. Пассажиры, застрявшие в московском аэропорту, - клиенты двух крупнейших российских турфирм Pegas и Tez Tour.

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