Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2015, 21:37

Регионы

Гроза не повлияла на работу московских аэропортов – Росавиация

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Гроза и ливень никак не повлияли на работу столичных аэропортов, сообщили в Росавиации. Эту информацию подтвердили также представители аэропорта Домодедово.

"Данных о задержках с вылетом или прилетом рейсов из-за метеорологических условий Москвы не поступало",– цитирует ТАСС источник в Росавиации.

Однако, если грозовой фронт будет проходить непосредственно над воздушной гаванью, ее работа может быть остановлена согласно требованиям техники безопасности. В частности, во время грозы нельзя производить посадку и высадку пассажиров, вести работы по заправке самолетов.

Данные Росавиации подтвердили и представители аэропорта Домодедово: "Гроза и осадки не повлияли на деятельность аэропорта и не послужили причиной отмены или задержки рейсов".

Между тем, по данным "Яндекс.Расписания" в воздушных гаванях наблюдаются задержки и отмена рейсов. В аэропорту Шереметьево опаздывают пять рейсов, семь – отменены, еще 19 рейсов задержаны в Домодедово. Полностью отменено отправление семи самолетов. Во Внуково задержано четыре рейса и два отменено.

Ссылки по теме


В субботу вечером в Москве резко ухудшилась погода, в городе идет сильный дождь, местами гроза. Кое-где на улицах столицы подтоплено дорожное полотно и ухудшилась видимость на дорогах.

Отметим также, что из-за дождей утром 20 июня случился провал дороги на МКАД. Там ведутся восстановительные работы. Две полосы оцеплены коммунальными службами. Сохраняются трудности в движении транспорта.

Домодедово аэропорты гроза задержки рейсов сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика