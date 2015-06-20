Гроза не повлияла на работу московских аэропортов – Росавиация

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Гроза и ливень никак не повлияли на работу столичных аэропортов, сообщили в Росавиации. Эту информацию подтвердили также представители аэропорта Домодедово.

"Данных о задержках с вылетом или прилетом рейсов из-за метеорологических условий Москвы не поступало",– цитирует ТАСС источник в Росавиации.

Однако, если грозовой фронт будет проходить непосредственно над воздушной гаванью, ее работа может быть остановлена согласно требованиям техники безопасности. В частности, во время грозы нельзя производить посадку и высадку пассажиров, вести работы по заправке самолетов.

Данные Росавиации подтвердили и представители аэропорта Домодедово: "Гроза и осадки не повлияли на деятельность аэропорта и не послужили причиной отмены или задержки рейсов".

Между тем, по данным "Яндекс.Расписания" в воздушных гаванях наблюдаются задержки и отмена рейсов. В аэропорту Шереметьево опаздывают пять рейсов, семь – отменены, еще 19 рейсов задержаны в Домодедово. Полностью отменено отправление семи самолетов. Во Внуково задержано четыре рейса и два отменено.

В субботу вечером в Москве резко ухудшилась погода, в городе идет сильный дождь, местами гроза. Кое-где на улицах столицы подтоплено дорожное полотно и ухудшилась видимость на дорогах.

Отметим также, что из-за дождей утром 20 июня случился провал дороги на МКАД. Там ведутся восстановительные работы. Две полосы оцеплены коммунальными службами. Сохраняются трудности в движении транспорта.