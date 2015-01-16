Аэропорт Домодедово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

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Авиакомпания S7 Airlines стала победителем конкурса пунктуальности среди отечественных перевозчиков по итогам декабря 2014 года. Она выполнила 2539 рейсов без отклонения от расписания, сообщает пресс-служба московского аэропорта Домодедово.

Другими отечественными авиаперевозчиками, работающими без задержек названы: "Россия", "Ижавиа" и Royal Flight.

Самыми точными иностранными компаниями декабря были: Lufthansa, British Airways, Air Baltic и Japan Airlines.

Ежемесячный конкурс пунктуальности проводится для повышения качества сервиса уже более 6 лет. Каждая компания оценивается по восьми различных категориях, в зависимости от частоты рейсов и пассажиропотока.

Представители авиакомпаний советуют быть аэропорту не меньше чем, за три часа до вылета, особенно если это международный рейс. С учетом очередей к стойкам регистрации и прохождению таможни, время пройдет незаметно, зато опоздание на самолет исключено.