Руководство Домодедова не видит оснований для суда над сотрудниками

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Руководство аэропорта Домодедово не видит оснований для уголовного преследования сотрудников после теракта 24 января 2011 года, сообщается на сайте воздушной гавани.

По версии следствия, сотрудники аэропорта, обеспечивающие досмотр и контроль, упростили эти процедуры (выборочный досмотр вместо полного), из-за чего террорист проник в здание аэровокзала и взорвал бомбу. Трое обвиняемых по этому делу задержаны и находятся под стражей.

Фигурантов обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По мнению СК, теракт произошел из-за внедрения "Технологии-2010" (технология досмотра на входах в аэровокзал).

В аэропорту же утверждают, что действия сотрудников, регламентированные правилами досмотра:

не являются услугами, так как не было ни заказчика, ни договора;

не попадали (на момент теракта – m24.ru) под действие правил авиационной безопасности, а значит, сотрудники тогда могли досматривать выборочно и не нарушали закон;

признаны не попадающими под причинно-следственные связи между террористом и взрывом.

Кроме того, Домодедово выступает против ареста сотрудников, потому что "ни в ходатайстве следователя, ни в постановлении суда об избрании меры пресечения не приведены конкретные исчерпывающие данные, которые бы указывали на попытки повлиять на ход расследования или воспрепятствовать производству следственных действий".

Напомним, 24 января 2011 года в зале прилетов международного терминала Домодедово прогремел взрыв. 37 человек погибли, еще 172 получили травмы. Чтобы эвакуировать людей с места взрыва, спасателям пришлось разбирать кирпичную стену.

По версии следствия, смертник привел в действие размещенное на поясе самодельное взрывное устройство мощностью от 3 до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами, а его помощники помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали пояс со взрывчаткой и выбрали место совершения теракта.

11 ноября 2013 года Мосгорсуд приговорил Башира Хамхоева, Илеза Яндиева и Ислама Яндиева к пожизненному заключению в колонии особого режима, Ахмеду Евлоеву было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Следствием была установлена их причастность к перевозке террориста-смертника и участие в бандформированиях. Суд также взыскал с подсудимых более 8 миллионов рублей в пользу потерпевших, в то же время оставив иск аэропорта Домодедово для отдельного рассмотрения в гражданском суде.