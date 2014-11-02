Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября 2014, 15:07

Регионы

Рейс Москва-Хургада задерживается в Домодедове почти на 12 часов

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Рейс авиакомпании Royal Flight по маршруту Москва-Хургада задерживается почти на 12 часов, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на источник в аэропорту Домодедово.

По плану самолет должен был вылететь в 3.45, затем рейс перенесли сначала на 4.30, потом на 6.30, а в семь утра объявили, что самолет сломался. Часть туристов поселили в гостиницу рядом с аэропортом.

Как сообщил M24.ru пассажир этого рейса, самолет был задержан без объяснения причин. Некоторые клиенты авиакомпании уже планируют подавать коллективный иск к перевозчику.

Домодедово аэропорты пассажиры задержки рейсов авиа и аэропорты мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика