Виновником столкновения самолета с погрузчиком в Домодедове признали пилота

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Аэропорт Домодедово обязали устранить нарушения, которые могли привезти к столкновению пассажирского самолета с автопогрузчиком, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сотрудники транспортной прокуратуры завершили проверку по факту инцидента, произошедшего 14 января на территории авиагавани. Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний", следовавший рейсом Москва – Саратов, в процессе руления задел левым полукрылом спецтехнику.

Как установила проверка, причиной инцидента стала невнимательность командира воздушного судна, а также отсутствие контроля со стороны диспетчера. Материалы в отношении членов экипажа самолета направлена в Саратовскую транспортную прокуратуру.