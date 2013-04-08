Харатьян и Кабо приняли участие в уникальном шоу "Танец любви"

Фото: М24.ru

5 апреля в Международном Доме музыки состоялась мировая премьера шоу "Танец Любви" в постановке прославленного танцора, хореографа Талята Тарсинова. В необычном спектакле о любви соединены бальные танцы, художественное слово, музыка и удивительные световые проекции. Шоу состоит из 24 эпизодов, раскрывающих вечную тему.

"В этом проекте мне хочется показать людям, что бальный танец – это глубокий и содержательный вид искусства, природа которого построена на взаимоотношениях мужчины и женщины", - сказал хореограф Талят Тарсинов.

В основу представления легли выдержки из любовных писем великих российских поэтов прошлого века - Марины Цветаевой, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, которые на сцене зачитывали актеры Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян. Музыкальные аранжировки создал молодой композитор Михаил Степанян, а танцы были поставлены профессиональными хореографами из Дома танца "Дуэт со звездами". В постановке также задействованы новейшие 3D-технологии. Все видеоинсталляции разбиты на 38 эпизодов, которые были специально разработаны для этого спектакля.

Как говорят участники шоу, этот проект для них - еще одна возможность попробовать себя в новом образе, показать зрителям, как сплав музыки, танца, слова и света может создать магическую атмосферу.

"Вне зависимости от времен и столетий, в своих посланиях люди чаще всего пишут о любви, о чувствах, и при этом неважно, сколько им лет. Мы решили выразить свою любовь в танце, не прибегая к большому количеству слов и объяснений", - говорит автор идеи Лейла Адамян.

Создателям предстояло показать мистическую силу любви, которая может преодолеть все эмоции: от боли до новых надежд. В уникальном представлении были задействованы чемпионы мира по бальным танцам, победители и призеры международных танцевальных соревнований.

Нино Шония