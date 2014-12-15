Моноспектакль Алены Резник "Потерянные птицы" покажут в Доме Высоцкого

Алена Резник. Фото: alenareznik.com
Моноспектакль актрисы Алены Резник "Потерянные птицы" покажут в Доме Владимира Высоцкого на Таганке.
Со сцены прозвучат романсы на стихи поэтов Серебряного века, а также танго, баллады, босанова. Также в программе - вокальные произведения аргентинского композитора и музыканта Астора Пьяццоллы. Исполнять произведения Пьяццоллы Алена Резник будет на испанском языке.
По словам организаторов, зрителей ждет несовременный спектакль без пошлости и гламурности.
Как отметил коллега Резник – Максим Аверин, Алена создает из песни маленький спектакль, выстраивая со зрителем диалог без масок и лицедейства.
Спектакль покажут 18 декабря.
Алена РезникОкончила Школу-студию МХАТ (курс Александра Калягина). В 1990-м году зачислена в труппу театра "Сатирикон". В 98-м представила свой дебютный музыкальный моноспектакль "Мираж любви". В этом же году вышел первый сольный альбом Резник "Вчера еще".
В 2004-м артиста ушла из "Сатирикона". Резник выступала с концертами в Другом театре, Доме журналистов, Доме актера.