Моноспектакль Алены Резник "Потерянные птицы" покажут в Доме Высоцкого

Алена Резник. Фото: alenareznik.com

Моноспектакль актрисы Алены Резник "Потерянные птицы" покажут в Доме Владимира Высоцкого на Таганке.

Со сцены прозвучат романсы на стихи поэтов Серебряного века, а также танго, баллады, босанова. Также в программе - вокальные произведения аргентинского композитора и музыканта Астора Пьяццоллы. Исполнять произведения Пьяццоллы Алена Резник будет на испанском языке.

По словам организаторов, зрителей ждет несовременный спектакль без пошлости и гламурности.

Как отметил коллега Резник – Максим Аверин, Алена создает из песни маленький спектакль, выстраивая со зрителем диалог без масок и лицедейства.

Спектакль покажут 18 декабря.