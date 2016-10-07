Неизвестные фрагменты из оперы Шостаковича "Нос" прозвучат на Московском форуме

Д. Шостакович исполняет Первый фортепианный концерт. Дирижер А. Орлов. Фото: live.shostakovich.ru

XV Международный фестиваль современной музыки "Московский форум" откроется премьерой: ансамбль "Студия новой музыки" впервые исполнит фрагменты из оперы Дмитрия Шостаковича "Нос". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Партитура фрагментов оперы была найдена недавно среди личных архивов. Это сочинение является одним из самых сложных в творчестве Шостаковича: первый акт был написан в соавторстве с Евгением Замятинмы, а третий – с Александром Прейсом и Георгием Иониным.

На фестивале "Московский форум", который пройдет с 13 по 16 октября также состоятся премьеры авангардных сочинений "Гимн" и "Пожелание добра" Эдисона Денисова и "Пилигримы" Софии Губайдулиной.

В этом году фестиваль приурочен к 150-летию Московской государственной консерваторий имени П.И. Чайковского.

С полной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.