Кремль не стал комментировать сообщение о стягивании сил к границе с КНДР

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что к границе с Северной Кореей начали стягивать вооруженные силы, передает РИА Новости.

"Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных", — сказал он.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Владимир Путин якобы отправил дополнительные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения удара США по КНДР.



Издание ссылается на видеозаписи, где видно перемещение техники и пролетающий вертолет. В то же время, отмечают СМИ, Китай якобы усилил приграничную группировку, добавив 150 тысяч солдат.