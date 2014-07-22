На обустройство украинских беженцев выделят 3,5 млрд рублей - премьер

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На обустройство украинских беженцев в пунктах временного размещения выделят более 3,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании по вопросам, связанным с размещением беженцев с Украины в российских регионах. Слова Медведева приводит агентство ИТАР-ТАСС.

Кроме того, более 38 тысяч граждан Украины оформляют документы на получение временного убежища в РФ, а срок рассмотрения заявлений о предоставлении такого убежища сократили с трех месяцев до трех дней.

Еще 144 тысячи беженцев обратились в ФМС за получением статуса, не связанного с работой.

Дмитрий Медведев добавил, что в ближайшее время правительство России должно определиться и с порядком приема украинских беженцев в учебные заведения.

Напомним, ранее замглавы департамента госполитики в сфере высшего образования минобрнауки Ирина Апыхтина сообщила, что беженцам из Украины выделят 1,5 тысячи мест в российских вузах. Выпускники-переселенцы могут подавать документы в РУДН, белгородские, воронежские, брянские вузы, а также учебные заведения Северного Кавказа.