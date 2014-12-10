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Технологии

10 декабря 2014, 13:52

Резиденты "Сколкова" заработали 20 млрд рублей в этом году - Медведев

Дмитрий Медведев инвестиции Сколково технологии инновации власть

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В 2014 году резиденты инновационного центра "Сколково" в сумме заработали около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил в среду премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в эфире "Россия 1".

Премьер добавил, что сейчас в инновационном центре насчитывается около 1 тысячи резидентов.

По словам Дмитрия Медведева, всего в "Сколково" привлекли порядка 150 миллиардов рублей: порядка 80 миллиардов рублей принесли частные инвесторы, и 60 миллиардов вложило в проект государство.

"Мы не можем сказать, что создали Кремнивую долину, но и у американцев на это ушло несколько десятилетий. Мы создаем Сколтех, он откроется в следующем году. Но Сколково - это лишь флагман для создания высокотехнологичных производств. Кластеры существуют по всей стране. Это происходит и в центре России, и на Дальнем Востоке", - сказал Дмитрий Медведев

"Москва в цифрах": Каким будет комплекс "Сколково"

Напомним, "Сколково" - это строящийся в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.

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Как ранее сообщало M24.ru, вокруг иннограда "Сколково" построят технико-внедренческие кластеры, где будут развивать инновационные проекты, разработанные в фонде. В радиусе 3 километров от "Сколкова" планируется создать городки с производственными объектами, жильем и социальной инфраструктурой.

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