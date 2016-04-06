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Политика

06 апреля 2016, 18:21

Население РФ должно вырасти до 147,5 млн человек к 2020 году

Дмитрий Медведев демография рождаемость продолжительность жизни власть

Правительство РФ рассчитывает на увеличение численности населения страны до 147,5 миллиона человек к 2020 году. Продолжительность жизни должна вырасти до 74 лет. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Будем искать и другие возможности, чтобы выполнить те задачи, которые определены в концепции демографической политики. В результате к 2020 году численность населения должна вырасти до 147,5 миллиона человек, а ожидаемая продолжительность жизни – до 74 лет. Суммарный коэффициент рождаемости – до 1,87. Ну и конечно, нужно и дальше сокращать смертность, включая младенческую", – заявил Медведев.

Премьер-министр отметил, что нынешнее поколение не такое многочисленное, как предыдущее, поскольку родилось на рубеже 90-х годов в сложных экономических условиях. По его словам, сейчас отмечается увеличение рождаемости. В качестве причин он назвал меры, которые принимались в последние годы, включая материнский капитал, выплаты на третьего ребенка, предоставление земельных участков, решение ряда экономических проблем, таких, как детские сады, создание условий для работающих матерей.

По словам Медведева, чтобы сохранить данную тенденцию, необходимы дополнительные решения. "Прежде всего, речь идет о том, чтобы снижать смертность за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, занятие физкультурой и спортом, создания безопасных условий на производстве, отказа от вредных привычек", – сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разработает дополнительные механизмы льготного ипотечного кредитования молодых и многодетных семей.

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