Правительство утвердило список жизненно важных лекарств на 2015 год

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно важных медикаментов на 2015 год. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Утвержденные перечни вступают в силу с 1 марта 2015 года. Ознакомиться с полным списком можно в приложении документа.

Минздраву России поручено зарегистрировать и внести в реестр предельные отпускные цены производителей на медикаменты, включенные в перечень жизненно важных в срок до 27 февраля.

Ранее сообщалось, что список самых необходимых медикаментов расширят в 2015 году. В него включат тридцать новых позиций. Документ подготовил Минздрав.

В новый перечень вошли несколько инсулинов и сахароснижающих для диабетиков, лекарства от тяжелых заболеваний почек и дыхательной системы, а также костной ткани. Кроме того, в перечень впервые включен ряд дорогостоящих препаратов для лечения орфанных и жизнеугрожающих заболеваний. В этом году список в первый раз составляли из медикаментов с доказанной клинической эффективностью.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – это перечень лекарственных препаратов, который утверждается правительством РФ, чтобы регулировать цены на них. В этот перечень входят практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам России в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь.

В последний раз перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов пополнялся в декабре 2011 года.