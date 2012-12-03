Талон техосмотра заменили диагностической картой

Медведев отменил талон техосмотра

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее талоны техосмотра. Они исключаются из списка документов, подтверждающих прохождение ТО, и заменяются диагностической картой.

Кроме того, документ вводит нового участника проведения техосмотра - дилера отдельных марок транспортных средств. Официальные представители компаний теперь смогут самостоятельно проводить технический осмотр тех автомобилей, сервисное обслуживание которых они проводят.

Постановление также утверждает ряд корректировок в действующих формах диагностических карт, в том числе для целей международного пользования, сообщается на сайте правительства России.

Согласно документу, Минтранс наделяется полномочиями по утверждению актов, устанавливающих порядок учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт.