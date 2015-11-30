Столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в столичном дерби. "Железнодорожники" уступали по ходу матча 0:1, сумели отыграться и выйти вперед, но не удержали преимущество.

Счет был открыт перед самым перерывом. Голкипер "Локомотива" Гильерме завалил в своей штрафной Ионова. Рефери без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Виталий Дьяков и развел снаряд и вратаря по разным углам.

"Красно-зеленые" отыгрались уже после перерыва. На 49-й минуте Александр Самедов ворвался в штрафной и неотразимо пробил в дальний угол.

А на 76-й минуте Майкон вывел "Локомотив" вперед. Ему удалось убежать от защитников и направить мяч мимо вышедшего из ворот Владимира Габулова.

Тем не менее, "бело-голубые" восстановили равновесие. Уже в добавленное ко второму тайму время Дьяков сделал дубль.

Итоговый счет встречи – 2:2. Таким образом, подопечные Черевченко набирают 31 очко и остаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.

Что касается "Динамо", то оно поднялось на девятое место.