Баскетболистки московского "Динамо" выиграли Кубок Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" завоевало женский Кубок Европы по баскетболу. В финальной серии москвички по разнице очков обошли одноклубниц из Курска.

Первая встреча завершилась со счетом 97:65 в пользу столичных баскетболисток, а в ответном матче они уступили - 61:85.

Самым результативным игроком в составе московского "Динамо" стала Тина Чарльза, набравшая 24 очка.

Отметим, что столичные "бело-голубые" выигрывают Кубок Европы в третий раз. Ранее "Динамо" завоевывало престижный трофей в 2007 и 2013 годах.