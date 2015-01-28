Московское "Динамо" всухую обыграло ХК Сочи

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Московское "Динамо" одержало победу в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги над ХК Сочи. Поединок завершился со счетом 3:0.

Москвичи забросили по шайбе в каждом из периодов. Дубль на счету Константина Глазачева, еще один гол забил Каспарс Даугавиньш.

Отметим, что "бело-голубые" играли в меньшинстве почти треть второго периода, но сочинцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Таким образом, "Динамо" набирает 100 очков и вплотную приближается к финскому "Йокериту" в борьбе за третье место в турнирной таблице Западной конференции. Клубы разделяет всего 2 очка.