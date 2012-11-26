Хоккейное "Динамо" собирается переехать на арену "Мегаспорт"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" рассчитывает после новогодних праздников переехать на арену "Мегаспорт". На льду дворца на Ходынке будут проводиться домашние матчи "бело-голубых".

"Сегодня вечером мы будем разговаривать с руководством арены на Ходынке, - сообщил "Спорт-Экспрессу" генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов. - Полагаю, добьемся того, чтобы там выступать регулярно. Мы уже давно договорились, что этот дворец будет профильным. Думаю, наша команда станет постоянно проводить свои домашние матчи на арене "Мегаспорт-Ходынка" после новогодних праздников".

Напомним, на данный момент "Динамо" проводит свои домашние встречи во дворце спорта "Лужники".

"Бело-голубые" делят первое место в Западной конференции КХЛ с петербуржским СКА. У каждой из команд - 61 очко после 28 игр.