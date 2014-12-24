Московское "Динамо" уступило "Северстали" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на выезде уступило "Северстали". Поединок, проходивший в Череповце, завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей покер оформил Андреас Турессон, еще одну шайбу забросил Павел Чернов. У "бело-голубых" голами отметились Мартиньш Карсумс и Егор Дугин.

Таким образом, череповчане смогли прервать четырехматчевую победную серию "Динамо". После 38 проведенных игр московский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.