Нападающий "Атланта" Максим Майоров продолжит карьеру в столичном "Динамо"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Хоккейный клуб "Атлант" обменял в московское "Динамо" на денежную компенсацию нападающего Максима Майорова, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков. Всего за "Атлант" в КХЛ Майоров сыграл 93 матча, набрав в них 46 (23+23) очков.

Ранее также стало известно, что шведский нападающий Андреас Энгквист и чешский защитник Ондржей Немец, выступавшие в "Атланте", пополнили состав ЦСКА.

Напомним, "Атлант" проводит распродажу ведущих игроков в связи с тяжелым финансовым положением. Помимо Энгквиста и Немеца, команду также покинули Петр Врана, Игорь Радулов и Константин Кольцов.