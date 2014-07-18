Московское "Динамо" сыграет в Лиге Европы с израильским клубом

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Московское "Динамо" встретится с израильским клубом "Хапоэль" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Это стало известно после жеребьевки, которая прошла 18 июля в швейцарском Ньоне.

Первый матч "Динамо" проведет дома. Поединки третьего отборочного раунда запланированы на 31 июля и 7 августа.

Место проведения ответного поединка остается неизвестным. Ранее на заседании рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям было принято решение запретить проведение матчей под эгидой УЕФА на территории Израиля. Это связано с нестабильной ситуацией в стране.

Своего соперника в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов узнал петербургский "Зенит". Клуб с берегов Невы сыграет с кипрским АЕЛом, матчи пройдут 29-30 июня и 5-6 августа.

Кроме того, "Краснодар" или эстонский "Калев", являющиеся соперниками по второму отборочному раунду Лиги Европы, на следующем этапе турнира встретится с победителем пары "Литекс" (Польша) - "Дьер" (Венгрия). Накануне российский клуб в первом матче в гостях разгромил "Калев" со счетом 4:0. Ответная встреча команд состоится 24 июля в Краснодаре.

В своем первом матче "Литекс" дома уступил "Дьеру" со счетом 0:2. Ответный матч пройдет 24 июля.

Напомним, УЕФА принял решение не допустить встречи российских и украинских футбольных клубов в матчах еврокубках по соображениям безопасности.