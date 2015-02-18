Столичное "Динамо" дома уступило "Северстали"

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступило "Северстали". Матч завершился со счетом 1:3.

Единственную шайбу в составе "бело-голубых" забросил Егор Дугин. У гостей голами отметились Сергей Монахов, Николай Казаковцев и Марек Квапил.

Последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота - хозяева заменили голкипера на шестого полевого игрока.

Таким образом, "Динамо" остается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции с 118 очками.

Стоит отметить, что неожиданное поражение подопечных Харийса Витолиньша сыграло на руку "Йокериту", теперь финнов и москвичей разделяет всего три очка.