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Спорт

12 мая 2012, 15:09

Московские спартаковцы встретятся с киевским "Динамо"

Динамо Спартак товарищеский матч

Известный футбольный тренер Олег Романцев возглавит московский "Спартак" в товарищеском матче против ветеранов киевского "Динамо". Встреча, приуроченная к 85-летию киевского клуба, станет одним из мероприятий, которые пройдут в рамках празднования.

Игра состоится в 17:00 26 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. За красно-белых сыграют Ринат Дасаев, Геннадий Морозов, Вагиз Хидиятуллин, Федор Черенков, Сергей Родионов, Юрий Гаврилов, Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Валерий Карпин и другие, сообщает сайт "Динамо".

В составе киевлян выступят Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Анатолий Демьяненко, Сергей Балтача, Василий Рац, Александр Заваров, Иван Яремчук, Игорь Беланов, Олег Протасов, Геннадий Литовченко, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, Олег Лужный и другие. Тренером команды будет Владимир Веремеев.

Перед игрой ветеранов в 15:00 состоится встреча юношеских команд, в составе которых выйдут игроки 1995 года рождения.

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