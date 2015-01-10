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Спорт

10 января 2015, 20:24

Московское "Динамо" в гостях переиграло "Атлант"

Динамо КХЛ Атлант

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" одержало победу над "Атлантом" в матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 3:2.

Примечательно, что все шайбы в этой встрече были заброшены в третьем периоде. На протяжении двух двадцатиминуток самыми заметными на льду были вратари. Пробить голкиперов удалось лишь в заключительном отрезке игры.

Первыми это сделали динамовцы. Усилиями Мэта Робинсона, Николая Жердева и Мартиньша Карсумса они довели счет до крупного.

Однако хозяева сдаваться не собирались. Максим Потапов и Олег Яшин за две минуты отыграли две шайбы. На большее у "Атланта" не хватило времени. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу москвичей.

Таким образом, "бело-голубые" набирают 88 очков и остаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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