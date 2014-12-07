Московское "Динамо" дома разгромило пермский "Амкар"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги забило пять безответных голов пермскому "Амкару". Большая часть мячей побывала в воротах пермяков во втором тайме.

Счет был открыт на 22-й минуте встречи. Балаж Джуджак навесил в центр штрафной "Амкар", где Кевин Кураньи замкнул эту передачу, опередив защитников пермского клуба.

До перерыва "Амкар" еще пытался сопротивляться натиску "бело-голубых", а вторая сорокапятиминутка превратилась в настоящее избиение.

Сначала Матье Вальбуэна могучим ударом поразил "девятку" ворот "Амкара", затем Романа Геруса огорчил Джуджак, которому удался невероятный по точности выстрел со штрафного.

Но и на этом подопечные Станислава Черчесова не успокоились. Алексей Ионов и Артур Юсупов установили окончательный счет матча - 5:0 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" набирают 32 очка и поднимаются на третью строчку в турнирной таблице.