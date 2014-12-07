Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

07 декабря 2014, 17:58

Московское "Динамо" дома разгромило пермский "Амкар"

Динамо РФПЛ Амкар

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги забило пять безответных голов пермскому "Амкару". Большая часть мячей побывала в воротах пермяков во втором тайме.

Счет был открыт на 22-й минуте встречи. Балаж Джуджак навесил в центр штрафной "Амкар", где Кевин Кураньи замкнул эту передачу, опередив защитников пермского клуба.

До перерыва "Амкар" еще пытался сопротивляться натиску "бело-голубых", а вторая сорокапятиминутка превратилась в настоящее избиение.

Сначала Матье Вальбуэна могучим ударом поразил "девятку" ворот "Амкара", затем Романа Геруса огорчил Джуджак, которому удался невероятный по точности выстрел со штрафного.

Но и на этом подопечные Станислава Черчесова не успокоились. Алексей Ионов и Артур Юсупов установили окончательный счет матча - 5:0 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" набирают 32 очка и поднимаются на третью строчку в турнирной таблице.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать