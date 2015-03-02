Ярославский "Локомотив" вышел вперед в серии с "Динамо"

Фото: ТАСС

Ярославский "Локомотив" вышел вперед в серии плей-офф со столичным "Динамо". В третьем поединке серии хозяева одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

В основное время матча команды обменялись голами - на точный выстрел Мартина Тернберга ответил Сергей Соин.

Наиболее активные действия на льду развернулись в овертайме. На 62-й минуте Кирилл Капустин мог решить судьбу встречи, но не сумел реализовать буллит.

Однако на 71-й минуте ярославцам удалось вырвать победу. Даниил Апальков вошел в зону и бросил. Голкипер "Динамо" не сумел справиться с не самым сильным броском, шайба отскочила от "блина" в сетку ворот "бело-голубых".

Таким образом, "железнодорожники" выходят вперед в серии. Следующий поединок состоится 3 марта в Ярославле.