Детский мир на Лубянке примет первых покупателей весной

"Центральный детский мир" на Лубянке примет первых покупателей до 1 апреля, заявил президент компании-застройщика "Гас-Девелопмент" Сергей Калинин.

Всего на территории комплекса будут работать магазины 230 арендаторов, со 180 из них договоры уже подписаны, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. По оценке Калинина, к моменту открытия Детского мира арендаторами будет занято около 60% площадей здания.

Руководитель проекта реставрации и приспособления Иван Виноградов в свою очередь рассказал, что было забито около 10 тысяч свай для укрепления фундамента здания "Центрального детского мира". Кроме того, уложена новая фундаментная плита толщиной 1,5 метра.

"Несколько лет назад в историческом фундаменте обнаружились трещины толщиной с кулак, поэтому были разработаны серьезные меры по повышению устойчивости здания и его безопасности", - сказал Виноградов. По его словам, в ходе выполнения работ удалось равномерно распределить нагрузку всей конструкции здания на фундаментную основу.

Вице-президент "Галс-Девелопмент" Сергей Лицкевич добавил, что при реставрации здания проводился постоянный геотехнический контроль окружающей застройки, станции метро и расположенного рядом коллектора. "Можно с уверенностью сказать, что сегодня устойчивости здания ничего не угрожает, а проводимые нами работы никак не отразились на состоянии окружающей застройки", - отметил Лицкевич.

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Напомним, в "Центральном детском мире" на Лубянке будет открыт вход на одноименную станцию метро. Сейчас специалисты метрополитена ведут работы по наладке технического оборудования. Реконструкция детского магазина, закрытого с 2008 года, уже завершена.

Как сообщалось ранее, в атриуме "Детского мира" закончился монтаж самых больших в мире механических часов. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей. Он достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре – вся конструкция занимает несколько этажей атриума.

Часы в "Детском мире" на Лубянке входят в пятерку главных мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу.

"Детский мир" откроется после реконструкции в феврале-марте

После открытия "Центральный детский магазин на Лубянке" должен стать самым большим в мире магазином игрушек, центром детской индустрии.

В обновленном здании магазина будут организованы входы со всех четырех фасадов - со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная. Таким образом, в центре "Детского мира" образуется площадь, на которой будут сходиться потоки посетителей.

Общая торговая площадь универмага после реконструкции увеличится с 50 до 73 тысяч квадратных метров. Кроме огромных монументальных механических часов там появятся уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.

Около 20% площади займут детские образовательно-развлекательные функции. Откроется Детский город профессий "КидБург" и детский кинотеатр.

Центральной площадкой для проведения детских мероприятий будет атриум магазина, который вместит всех зрителей. Отдельная зона предполагается для ресторанов и кафе – это шестой и седьмой этажи здания. На седьмом этаже магазина также появится "Музей детства".