До конца года почти 10 тысяч ветеранов получат новую бытовую технику

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца этого года более 9,8 тысячи столичных ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно получат стиральные машины, телевизоры и холодильники, информирует пресс-служба Департамента социальной защиты населения Москвы.

Восемь тысяч ветеранов уже получили необходимую бытовую технику.

Кроме того, городские власти оказывают и материальную помощь ветеранам. Так, на оплату медицинских операций и лекарств мэрия выделила более 7 миллионов рублей, а на поддержку деятельности столичных ветеранских организаций в 2012 году - около 594 миллионов рублей.

Как уточнили в департаменте, системой "тревожная кнопка" для оказания неотложной помощи одиноким старикам на дому сейчас обеспечены двадцать тысяч ветеранов, в том числе одна тысяча жителей Новой Москвы.

В настоящий момент в столице проживает более 184 тысяч ветеранов ВОВ.