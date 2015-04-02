Боксер Денис Лебедев сразится с французом Йоури Каленгой

Фото: M24.ru

10 апреля в ГЦКЗ "Россия" состоится вечер профессионального бокса. Основным событием вечера станет поединок между чемпионом мира по версии WBA Денисом Лебедевым и претендентом Йоури Каленгой.

Фаворитом поединка считается россиянин, хотя француз считается неплохим нокаутером и вполне может доставить Лебедеву массу проблем.

В андеркарте боя состоятся шесть поединков, в которых примут участие Рахим Чахкиев, Эдуард Трояновский и Мануэль Чарр.

Лебедев выступает в весовой категории до 90,71 килограмма. Свой последний бой он провел 27 сентября против поляка Павла Колодзея. Противостояние длилось всего два раунда - Лебедев быстро нокаутировал соперника и защитил свой титул.

Россиянин провел 28 поединков на профессиональном ринге и одержал 26 побед (20 нокаутом). В двух боях - против Марко Хука и Гильермо Джонса – Лебедев потерпел поражения.

Стоит отметить, что Джонс отказался проходить тест на допинг, в результате его обязали провести матч-реванш с Лебедевым. Однако за три часа до начала поединка из независимой швейцарской лаборатории пришел результат допинг-проб Лебедева и Джонса, сданных за два дня до боя. Вскрытие пробы B подтвердило наличие допинга у панамского боксера.