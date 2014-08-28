1 сентября первоклассникам ЦАО покажут цирковое представление

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1 сентября в Цирке на Цветном бульваре состоится уже 14-й по счету окружной праздник для первоклассников, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.



Примерно 6 тысяч ребят, которые теперь будут учиться в школах округа, смогут бесплатно посмотреть праздничное представление цирковых артистов. Всего предусмотрено три сеанса: в 10.45, 13.00 и 15.15.



"Начало школьного пути – очень важная веха в жизни ребенка. Благодаря посещению Цирка на Цветном это событие станет для первоклассников еще более запоминающимся", - отметил префект ЦАО Виктор Фуер.

Цирк Юрия Никулина устраивает представления для первоклашек с 2000 года. Организаторы считают, что посещение цирка помогает преодолеть психологические трудности, которые возникают у детей в первый день в школе.

В пресс-службе префектуры добавили, что ведущей темой празднования Дня знаний и Дня города станут мероприятия, посвященные 867 годовщине основания города Москвы, а также 100-летию начала Первой мировой войны.

В них примут участие около 45 тысяч учеников и их учителей. Всего в ЦАО обучается 85 тысяч ребят.

Напомним, что 1 сентября в школу пойдут более 93 тысяч детей. В столице в этот день откроется восемь новых учебных заведений. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

M24.ru уже писал о том, как изменится жизнь столичных школьников с нового учебного года - прочитать об этом можно здесь.