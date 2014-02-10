Форма поиска по сайту

10 февраля 2014, 17:26

Культура

Бабушкинский парк устроит для влюбленных Фестиваль открытых сердец

15 февраля, в субботу, в рамках Дня влюбленных в Бабушкинском парке пройдет Фестиваль открытых сердец, на котором пройдут тематические мероприятия для влюбленных.

Фото: 2do2go.ru

В программе праздника: интерактивное шоу-путешествие Love express; лотерея-сюрприз "Счастливый билет"; "Стена влюбленных" и "Книга влюбленных", где посетители смогут оставить записи о себе.

Также все желающие смогут принять участие в установлении рекорда по рукопожатиям и запустить небесные фонарики.

Начало - в 14.00, вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва
День святого Валентина Бабушкинский парк День всех влюбленных

Главное

