Москвичи отметят День семьи в Нескучном саду

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

11 июля в Нескучном саду москвичи отметят День семьи, любви и верности. Все желающие смогут прокатиться по Екатерининскому пруду на лодке, послушать саксофон и познакомиться с новыми ароматами Парка Горького, сообщает пресс-служба.

В этот день посетители парка смогут стать художником на живописном пленэре "Пикник на траве" или создать свою новую романтическую историю. Влюбленные совершат романтическую прогулку на лодке – под звуки саксофона. Лодка причалит к берегу островка, где уже будет ждать капитан, который, по морским законам, имеет право совершить обряд бракосочетания. Супружеские пары, который уже состоят в браке, могут дать друг другу новые обещания.

Кроме того, можно будет посетить Летний домик графа Орлова, где гости познакомятся с ароматами, созданные специально для парка Горького.

Специально приглашенные специалисты помогут всем желающим создать свой собственный аромат на лекции "Химия любви".