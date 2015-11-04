Около 85 тысяч приняли участие в шествии в честь Дня народного единства

В столице прошло шествие в честь Дня народного единства. В акции "Мы едины!" приняли участие около 85 тысяч человек, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
Участники шествия прошли по Тверской улице до Театрального проезда, где состоялся концерт с участием звезд российской эстрады.
По предварительным данным, акция прошла без каких-либо серьезных нарушений.
Стоит отметить, что в День народного единства парковка в столице бесплатна.
Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.
Несмотря на то, что 4 ноября стало "красным" днем календаря относительно недавно, праздник пользуется большой популярностью у москвичей.
