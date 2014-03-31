Московские ветераны получат до пяти тысяч рублей ко Дню Победы

Фото: m24.ru

Московские ветераны получат в апреле единовременные выплаты в размере от трех до пяти тысяч рублей к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, информирует пресс-служба столичного департамента социальной защиты населения.

От двух до трех тысяч рублей выплатят москвичам, пострадавшим в результате радиационных воздействий на Чернобыльской АЭС.

Добавим, с завтрашнего дня денежные выплаты инвалидам, участникам ВОВ категориям граждан вырастут на 5%. Также индексации подвергнутся выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и другим категориям федеральных льготников.

Кроме того, правительство России с 1 апреля увеличивает размеры страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Коэффициент увеличения определен в размере 1,017.

А в августе 2014 года произойдет перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.