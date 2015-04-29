Зоя Новикова: "В самом воздухе витал вкус Победы!"

Фото: Алексей Певчев

Совсем скоро столица отпразднует 70-летие Великой Победы. Победу вместе ковали на фронте и в тылу. Москва в 1941–1942 годах была прифронтовым городом, но и после того как фронт отодвинулся на запад, жизнь была трудной, по сути, военной. Какой была та война для жителей столицы, что они чувствовали, как переживали те годы? Ко Дню Победы сетевое издание M24.ru публикует истории простых людей, живших в городе во время Великой Отечественной войны.

Зоя Ивановна Новикова (Пчелкина), 88 лет, коренная москвичка. Родилась здесь и живет всю жизнь, успев за это время сменить множество адресов, вот лишь несколько: Ордынка, Земляной Вал, Речной вокзал. Сейчас Зоя Ивановна живет в Сокольниках.

Воспоминаний о Москве довоенной, военной и послевоенной у нее множество. Зоя Ивановна – портниха высшей категории. Надо внести корректировку в дизайнерскую вещь, подшить джинсы так, чтобы сохранился фирменный шов, ушить-перекроить, а то и создать что-то принципиально новое и неизменно стильное? Это к ней!

Родные и друзья собираются за круглым кухонным столом за чаем, а Зоя Ивановна рассказывает.



Возле Третьяковки Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Зоя Ивановна, тогда еще пятнадцатилетняя девчонка Зоя Пчелкина, хорошо помнит, как бежала в гости к бабушке и дедушке из родного Кадашевского переулка по набережной к Кропоткинской и дальше мимо Пушкинского музея. Где-то по пути она и услышала из уличного репродуктора весть о начале войны.

"Многие уезжали в эвакуацию. А мы сидим с мамой и сестрой Лидой, и мама говорит: “Куда нам поехать? Нам некуда. В Подмосковье, деревню Барыбино если только, к тетке дальней", – вспоминает она.

Поначалу в городе царила паника. По улицам ветер носил пепел от сожженных документов – до середины октября считалось, что Москву могли сдать врагу. Школу, в которой учились Зоя и ее сестра Лида, эвакуировали в один из подмосковных пионерлагерей, но немцы неожиданно прорвали фронт на этом направлении, и ребят срочно вернули обратно. Город уже готов был защищаться. На улицах - противотанковые ежи и мешки с песком, на окнах - бумажные ленты накрест, в небо устремлены стволы зенитных орудий и пулеметов, в самом небе - аэростаты.



Москва крепила оборону Фото: oldmos.ru

"Мы жили в очень чувствительном районе – напротив Кремля, через Москву-реку. В Кремль немецкие пилоты целились с особым усердием. С лета по осень 1941-го бомбежки были очень частыми. Однажды я увидела, как бабушки-старушки из нашего дома и окрестных обходят с иконой наши дома и Третьяковку. В ту ночь разбомбило подчистую все Татарские переулки, а наш дом остался цел и невредим".

Бомбоубежище располагалось в подвале крепкого старого дома. Каждый вечер, после того как из кухонной радиотарелки раздавалось: "Идет воздушная тревога!", в него спускались семьями жильцы, прихватив нехитрую военную снедь – хлеб, сахар.

"Помню, как осенью 1941-го мы с Лидой стояли на улице Горького в Елисеевском магазине в очереди, с продуктами еще серьезных перебоев не было. Мы с сестрой стояли в очереди в Козицком переулке, к Елисеевскому, за сливочным маслом, и тут сообщают: "Воздушная тревога!" Нас стали с улицы выгонять, но мы ловко спрятались, и когда тревога закончилась, оказались в очереди первыми и купили масло", – вспоминает Зоя Ивановна.



После ночной бомбежки Фото: oldmos.ru

К бомбежкам почти привыкли и стали относиться к ним как к чему-то обыденному, пока в одну ночь немецкие бомбардировщики не сравняли с землей район Татарских переулков.

Жертв, к счастью, оказалось немного. Люди организованно укрылись в строящейся станции метро «Новокузнецкая». Под землю спускались по деревянным лестницам и располагались на перроне на деревянных же нарах, где у всех уже были негласно распределены места. Все старались друг другу помочь. Хотя бы как-то отогнать мысли о том, что творится наверху, где на город падают тонны смертоносного металла. Впрочем, в пятнадцать лет все воспринимается легко и наутро Зоя и Лида Пчелкины снова бегали с друзьями угадывать, чей самолет заходит: наш или немецкий.

Так же легко говорит она сейчас о скудном рационе военной Москвы. "По карточкам всем полагалось 400 грамм хлеба черного для иждивенцев, рабочие получали 600 грамм, служащие – 500. Еще давали сахару 500 грамм, масло. Нас в семье было четверо, так что мы не голодали", – рассказывает Зоя Ивановна.



Жизнь во фронтовой столице во многом определяла и уровень человеческих отношений. Московские коммуналки проверяли соседей на душевные качества порой не хуже, чем однополчан штыковая атака на фронте. Соседи Пчелкиных, Поплавские, жили чуть побогаче и при малейшей возможности усаживали за стол не только своего сына Сережу, но и Зою с сестрой.

Выручали и родственники. На станции Барыбино по Павелецкой дороге жила дальняя родственница Пчелкиных – тетя Таня. У нее в хозяйстве имелись куры, овцы и даже корова. Была и лошадь, правда, ее реквизировали в самом начале войны. Но главное, у тети Тани на огороде росло военное лакомство – картошка! Ей она и делилась с московскими родственниками.

"Мы со старшей сестрой Анютой поехали туда, в деревню Торчиху, за 12 километров от станции Барыбино. Побыли мы у тети Тани. Она нам с собой дала маслица, того-сего, но главное – картошки! Мешки мы наполнили, связав середину веревкой, чтоб тащить их, перекинув через плечо. Сестра у меня была покрепче. Вот мы эти 12 километров идем, и у каждого на плече картошка. Я ползу еле-еле, и сестра ругается: "Иди! Чего ты отстаешь?" А мне тяжело, но я иду, не поддаюсь. И вот эта картошка нас тогда спасала. Варили мы ее в кожуре, чтобы очистков было поменьше. Я до сих пор иногда ощущаю, будто тащу этот мешок", – описывает одну из таких поездок Зоя Ивановна.

Кстати, после первой неудачной эвакуации сестер Пчелкиных еще раз попробовали вывезти из Москвы. В то самое Барыбино. Снова пришла весть о скором приближении немцев, девочкам снова пришлось. Больше за время войны они родной город не покидали.



К/т "Ударник". Война войной – кино по расписанию Фото: oldmos.ru

Ну а еще в военной Москве было кино! В любимых Зоиных "Ударнике" и "Заре" (там билеты были подешевле), совсем неподалеку от дома шли американские фильмы "Сестра его дворецкого", очень зрелищный фильм "Тарзан" с красавцем Джонни Вайсмюллером!

Постепенно в Москве загрохотали салюты в ознаменование взятия городов. На эти салюты юные москвичи не могли налюбоваться. Особенно ярко салюты полыхали на фоне величественного Кремля, на который за время войны так и не упала ни одна бомба. Но самым главным был, конечно же, он – салют Победы! Многие из тех, кто помнит майскую Москву 1945 года, говорят о том, что 9 мая не стало неожиданностью. Радостью? Да! Огромным праздником? Безусловно! Чем-то прекрасным и долгожданным? Конечно! Но не неожиданностью. Потому что к тому моменту поражение немцев было очевидным и по освобожденной Европе шли части советских воинов-освободителей, и в воздухе витал вкус Победы.



Салют Победы Фото: oldmos.ru

"Все только ждали, когда наши ребята вернутся домой. Мой брат Слава всю войну был в плену. Летом 1941-го он учился в танковом училище в Литве, и когда немцы взяли Литву, все училище там осталось. Всю войну мы ничего о нем не знали. Только я одна знала и чувствовала, что он жив. В 1945 году брата освободили из плена французы, и он еще год провел во Франции. Это каким-то образом спасло его от лагерей на родине. Правда когда чуть позже мы с ним подали заявления в партию, меня приняли, а его нет… " – говорит Зоя Ивановна.

Парады Победы стали после мая 1945 года ежегодными. Они неизменно собирали огромное количество людей, празднующих одну из самых важных дат в истории страны.

Зоя Ивановна вспоминает этот праздник так: "Мы выходили смотреть, как по Красной площади идут танки и с Москворецкого моста съезжают на Ордынку. Мы стояли у домов и приветствовали их. Однажды произошел несчастный случай – танкист не справился с управлением и врезался толпу. С тех пор танки, пройдя по Красной площади, уезжают по набережной.



Крутой поворот с Москворецкого моста на Ордынку Фото: oldmos.ru

Москву в войну здорово держали! Я очень хорошо помню все эти бомбежки, аэростаты и то, как все это постепенно отодвигалось от Москвы все дальше и дальше. А потом пришла Победа! Не знаю, но почему-то я вспоминаю эти годы абсолютно спокойно. Все-таки в 15 лет все воспринимается в розовом свете!"