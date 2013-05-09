Застывшие свидетельства войны: от Брестской крепости до Берлина

Со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло 68 лет. 9 мая миллионы людей почтут память тех, кто погиб в сражениях 1941-1945 годов. При этом особенно торжественно День Победы будут отмечать на местах боевой славы у многочисленных мемориалов и памятников. Сетевое издание М24.ru вспоминает главные сражения Великой Отечественной и монументы, в которых нашла отражение память о них.

Брестская крепость

Фото: brest-fortress.by

Первым сражением Великой Отечественной войны стала оборона Брестской крепости. Рано утром 22 июня 1941 года по форту был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. Неожиданная атака мгновенно привела к большим потерям. По расчетам, штурм крепости должен был закончиться к 12 часам дня, однако последний участок обороны пал лишь 26 июня. Общие потери наступавших составили почти 500 человек, около 7 тысяч советских солдат были взяты в плен.

В ноябре 1956 года был открыт музей обороны Брестской крепости. Он разместился в восстановленной части оборонительной казармы, построенной на центральном острове – Цитадели – в 1842 году. В экспозиции представлены макет крепости 1941 года, видовые и сюжетные снимки, предметы из раскопок, форма рядовых Красной Армии и армии вермахта и многое другое. В 1971 году Брестская крепость стала мемориальным комплексом. В его архитектурно-художественном ансамбле представлены руины старого форта, места боев и монументальные скульптурные композиции.

Зеленый пояс славы

Фото: greenbelt.h1.ru

"Кольцом ада" называют еще одну страшную страницу войны – блокаду Ленинграда. Войска Гитлера придавали большое значение захвату северной столицы, поскольку полагали, что это поможет им уничтожить Балтийский флот. Немаловажным считалось стереть с лица земли город, который является колыбелью Октябрьской революции. Блокада продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В эти дни единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, по которому в город поступало хоть какое-то продовольствие. От голода и холода люди погибали целыми семьями. Всего, по официальным данным, жертвами блокады стали от 600 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч человек. В начале 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали оборону 18-ой немецкой армии и разгромили ее основные силы.

В честь защитников города ленинградцы установили много памятников, однако самым монументальным стал "Зеленый пояс славы". Этот комплекс длиной 200 километров был создан в 1960-х годах на кольце блокады. В его основу положили линию обороны Ленинграда в сентябре 1941 года. В "Зеленый пояс славы" входят около 60 памятников и мемориальных ансамблей Большого и Малого блокадного колец. Они объединены в несколько групп: "Ораниенбаумский плацдарм", "Пулковский рубеж", "Невский "пятачок", "Карельский перешеек", "Дорога жизни".

Главной военной целью Гитлера на протяжении всего наступления было взятие Москвы. Именно на подступах к столице немецкая армия потерпела первое серьезное поражение и навсегда потеряла надежду на "молниеносную войну". Боевые действия продолжались с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Линия фронта превысила 2 тысячи километров. Войска вермахта начали наступление по плану "Тайфун" на брянском и вяземском направлении и могли прорвать оборону. Им удалось выйти к каналу Волга-Москва, форсировать реку Нара, подойти к городу Кашира с юга, но дальнейшие попытки прорваться к Москве были сорваны. В декабре в ходе контрнаступления войска Красная армия освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов и к началу января противника отбросили на 100–250 километров, а стратегическая инициатива перешла к советским войскам.

Герои-панфиловцы

Фото: volokolamsk-rayon.ru

В Москве и вокруг нее после войны были установлены сотни мемориалов в память о погибших воинах – защитниках города. При этом одним из самых монументальных считается мемориал Героям-панфиловцам на разъезде Дубосеково. Он посвящен подвигу 28 воинов 316-й стрелковой дивизии, которые сумели уничтожить 18 вражеских танков и ценою собственных жизней надолго задержали наступление врага. Комплекс состоит из шести десятиметровых фигур, олицетворяющих бойцов шести национальностей. Они стоят посреди поля, и их взгляд направлен в ту сторону, откуда шли немецкие танки. Комплекс был установлен в мае 1975 года, при этом в 1948 году официальная версия подвига панфиловцев была признана литературным вымыслом, но сам факт боев не оспаривается.

Отметим, что подвиг панфиловцев упоминается в официальном гимне Москвы:

Мы запомним суровую осень,

Скрежет танков и отблеск штыков,

И в веках будут жить двадцать восемь

Самых храбрых твоих сынов.

Могила Неизвестного Солдата

Фото: ИТАР-ТАСС

Символом Дня Победы давно уже стала и могила Неизвестного Солдата в Александровском саду. Она появилась у Кремлевской стены в 1966 году - прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в самом центре столицы, а на следующий год у могилы зажгли Вечный огонь. Сейчас мемориал представляет собой надгробную плиту с бронзовым боевым знаменем, на котором лежат солдатская каска и лавровая ветвь. Рядом с Вечным огнем сделана надпись "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", а с правой стороны расположена гранитная аллея с блоками, в которых находится земля из городов-героев. У могилы Неизвестного Солдата ежедневно дежурит главный караул страны – пост №1. В почетный караул выходят военнослужащие Президентского полка.

Мамаев курган

Фото: stalingrad-battle.ru

Решающим сражением Второй мировой войны называют и Сталинградскую битву. Она продолжалась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. В течение первых четырех месяцев шли оборонительные бои на подступах к Сталинграду, а затем и в самом городе. После советским воинам удалось переломить ход сражения – они пошли в контрнаступление, окружили и ликвидировали 300-тысячную группировку фашистской армии. По продолжительности боев и количеству участников Сталинградская битва стала самым большим на тот момент сражением мировой истории. Она развернулась на территории в 100 тысяч квадратных километров, с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек.

Сталинградской битве посвящен один из самых масштабных мемориалов – Мамаев курган. Он расположен на правом берегу реки Волга в центре Волгограда, где в 1942-1943 годах шли самые ожесточенные бои. На военных картах его обозначали как высота 102,0 – главная высота России в годы войны. Сегодня на ней возвышается 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Вокруг расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы", где похоронены защитники Сталинграда. А подножие кургана с его вершиной соединяют 200 ступеней – столько же, сколько дней шло кровавое сражение.

Прохоровское поле

Фото: prohorovskoe-pole.ru

Одним из главных сражений всей войны стала Курская битва. Она продолжалась 50 дней – с 5 июля по 23 августа 1943 года. Сражение под Прохоровкой 12 июля считается и самым крупным танковым сражением в истории – в нем участвовали одновременно 1200 танков и самоходных орудий. Ценой огромных потерь Красная армия смогла выиграть сражение и перейти в контрнаступление. После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону советского командования. Всего в битве на "Огненной дуге" были убиты более 500 тысяч человек.

В память о победе над немецкими войсками у деревни Прохоровка был создан мемориальный комплекс. Его центром стала звонница, установленная в 1995 году на высоте 252,2, где 12 июля 1943 года находился эпицентр танкового сражения. Рядом с ней расположена выставка бронетехники времен Великой Отечественной войны, а также музей "Третье ратное поле России", где собраны документы, фотографии, оружие и нумизматика. Там же находится храм Святых Апостолов Петра и Павла, который был построен на народные пожертвования к 50-летию Победы, а также колокол единения трех братских славянских народов.

Воин-освободитель

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершающей частью контрнаступления советских войск стала битва за Берлин. Операция проходила 23 дня – с 16 апреля по 8 мая, во время которых Красная армия разгромила противника и штурмом взяла столицу Германии. Битва была закончена штурмом Рейхстага и водружением на нем Знамени Победы. При этом погибли около 125 тысяч жителей Берлина, а сам город был сильно разрушен. В результате падения столицы Германии руководство страны потеряло способность к управлению армией, и организованное сопротивление практически полностью прекратилось.

В память о красноармейцах, павших в боях, 8 мая 1949 года в берлинском Трептов-парке был установлен мемориальный комплекс советскому воину-освободителю. Он является крупнейшим подобным монументом, расположенным за пределами бывшего СССР. Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики, с мечом в правой руке и девочкой – в левой. Название Трептов-парка сейчас неизменно связывают с этим мемориальным комплексом. В этом парке похоронено около 7 тысяч из более чем 20 тысяч советских солдат, погибших во время сражения за город.

