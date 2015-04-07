В проекте "Бессмертный полк" зарегистрировались более 40 тысяч москвичей

Фото: M24.ru

Более 54 тысяч человек на данный момент заявили о своем желании пройти 9 мая в колоннах "Бессмертного полка – Москва" с транспарантами и портретами ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом журналистам рассказал координатор акции Николай Земцов.

"Через сайт "Бессмертный полк – Москва" и столичные центры госуслуг на сегодня записалось более 45,7 тысячи человек. Кроме того, есть организованные группы, лидеры которых сообщили о своем желании участвовать в шествии. Таким образом, всего на данный момент о своем желании принять участие в шествии колонн заявили более 54,22 тысячи человек", – приводит словам Земцова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что количество участников шествия во время акции "Бессмертный полк" может достичь 500 тысяч человек. Так, для участия в шествии люди планируют прилететь даже из-за границы.

Сбор желающих принять участие в мероприятии планируется 9 мая с 12.00 до 15.00 на Тверской улице. Шествие должно закончиться около пяти вечера. Точное время сообщат 9 апреля после совещания в администрации президента.

Для участия в акции москвичи могут записать своих родных, близких, соседей в любом центре госуслуг или в мобильном офисе центра госуслуг.

Как сообщалось ранее, памятное шествие может пройти на Тверской улице и Красной площади 9 мая после парада Победы. Общественная палата РФ и Общественный народный фронт (ОНФ) направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой об этом. В итоге она была удовлетворена.

Увековечить память о ветеранах можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта. Москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях-участниках Великой Отечественной войны.

Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка".

Кроме того, внести информацию об участниках ВОВ можно не выходя из дома – через сайт проекта. Там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг.