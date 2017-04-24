Данила Козловский приступил к работе над фильмом "Тренер"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Актер Данила Козловский приступил к съемкам фильма "Тренер". Он будет работать над картиной в качестве режиссера, а также исполнит в ней главную роль, сообщает РИА Новости.

Козловский сыграет бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который не может забить пенальти в решающий момент. После этого Столешников завершает карьеру. Он становится тренером провинциальной команды "Метеор" – именно с ней Столешников вновь сможет поверить в свои силы.

Сам актер рассказал, что всегда мечтал сыграть футбольного тренера. Изначально Козловский планировал быть только актером и продюсером, но позже понял, что не может доверить никому эту историю и хочет рассказать ее сам как режиссер.

Съемки состоятся весной и летом 2017 года в Москве, Новороссийске, Краснодаре и Лондоне. Фильм должен выйти в прокат в апреле 2018 года – в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

Роли в "Тренере" исполнят также Владимир Ильин, Ольга Зуева, Андрей Смоляков, Александр Ильин и другие актеры.