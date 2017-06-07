Форма поиска по сайту

07 июня 2017, 12:32

Культура

Балетмейстер Юрий Григорович получит госпремию в области культуры

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии в области культуры композитору Эдуарду Артемьеву, балетмейстеру и востоковеду Юрию Григоровичу и генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония вручения наград лауреатам премии пройдет в День России 12 июня в Кремле.

Балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича наградят за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства. Эдуард Артемьев получит госпремию за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, а Михаил Пиотровский – за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.

Кроме того, отдельной Государственной премии – за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности – удостоится писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Владимир Путин лично наградил его 3 июня в Санкт-Петербурге.

Даниил Гранин Эдуард Артемьев государственная премия Михаил Пиотровский Юрий Григорович новости культурного мира

