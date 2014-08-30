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Происшествия

30 августа 2014, 18:45

На Щелковском шоссе рейсовый автобус врезался в столб

ДТП автобусы мо

На Щелковском шоссе автобус сбил мачту освещения

В Балашихинском районе на Щелковском шоссе рейсовый автобус врезался в столб, передает телеканал "Москва 24". По предварительным данным, ДТП произошло из-за не исправности автобуса.

Автобус следовал из города Щелково в сторону Москвы. На 24 км Щелковского шоссе водитель заметил, что впереди стали останавливаться автомобили. Он попытался притормозить, однако из-за неисправности тормозной системы, этого сделать не удалось.

Мужчина съехал на обочину, проехал около 50 метров и врезался сначала в столб, а затем в дерево. В момент ДТП в салоне автобуса находились несколько человек. Пострадал один пассажир, ему оказали медицинскую помощь на месте. Остальные отделались легкими ушибами и ссадинами. После аварии пассажирам пришлось разжимать вручную двери и выбивать боковое стекло, чтобы выбраться. Водитель автобуса не пострадал.

Напомним, ранее ДТП произошло на проспекте Андропова, около станции метро "Коломенская". Там автомобиль Skoda, двигаясь в сторону Каширского шоссе, на высокой скорости врезался в столб городского освещения.

Удар был такой силы, что кузов иномарки очень сильно деформировало. Водителя и пассажира зажало в салоне. Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать их из машины с помощью специального оборудования.

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