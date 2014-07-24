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Происшествия

24 июля 2014, 16:56

Для виновника крупного ДТП под Подольском потребовали 7 лет колонии

ДТП суды автобусы Подольск Грачья Арутюнян

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокурор просит 7 лет заключения для водителя КамАЗа Грачьи Арутюняна, столкнувшегося под Подольском с автобусом, в результате чего погибли 18 человек, сообщает Агентство "Москва". Также гособвинитель просит лишить подсудимого права управлять транспортным средством на 3 года.

По мнению прокурора, Арутюнян должен отбывать срок в колонии общего режима. Кроме того, он сказал, что следствием доказана вина Арутюняна по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", а также "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

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Напомним, 13 июля прошлого года на трассе под Подольском около села Ознобишино грузовик, груженый щебнем, врезался в рейсовый автобус. За рулем находился гражданин Армении Грачья Арутюнян.

В результате аварии щебень буквально изрешетил заднюю часть автобуса. 18 человек погибли, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

В ходе расследования было установлено, что Арутюнян нарушил правила дорожного движения - следуя по второстепенной дороге, он не пропустил автобус, что стало непосредственной причиной аварии. Кроме того, оказалось, что он работал в России по поддельному патенту.

Сюжет: ДТП под Подольском

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