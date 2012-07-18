На Пречистенской набережной столкнулись 5 автомобилей

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В центре Москвы на Пречистенской набережной столкнулись сразу пять автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима, передают РИА Новости.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes, двигавшийся на высокой скорости в сторону Кремлевской набережной, в районе дома №19 столкнулся с автомобилем Skoda.

Несмотря на то, что удар пришелся по касательной, Skoda развернуло на 180 градусов, а Mercedes отбросило к обочине, он врезался в бордюр, после чего у машины вылетело одно из задних колес. Разлетевшиеся детали повредили проезжающие мимо автомобили.

В результате аварии на данном участке дороги образовалась пробка. К счастью, обошлось без серьезных травм, помощь пострадавшим была оказана на месте.

Очевидцы сообщили также, что недавно на этом участке дороги положили новый асфальт, и дорожники не успели нанести разметку, что могло стать причиной аварии. Тем не менее, окончательные причины и виновник ДТП будут установлены в ходе разбирательства.